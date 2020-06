Crowdfunding-Plattform Kickstarter wurde gehackt

Angreifer haben sich Zugriff zu den Kundendatenbanken von Kickstarter verschafft und Teile davon kopiert. Das gab die Crowdfunding-Plattform in einer E-Mail an seine Mitglieder bekannt, in der man sich auch für den Hack entschuldigte. Demnach wurde Kickstarter am Mittwoch Abend von den ermittelnden Behörden kontaktiert und darauf hingewiesen, dass die Angreifer sich über eine Sicherheitslücke Zugriff verschafft haben. Diese wurde unmittelbar nach dem Angriff geschlossen.