Cyberangriff auf US-Post

Der staatliche US Postal Service ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Dabei hätten die Angreifer möglicherweise Zugriff auf persönliche Daten von mehr als 800.000 Beschäftigten sowie von Kunden erhalten, die den Kundendienst per Mail oder Telefon kontaktiert hätten, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Nicht betroffen seien Kreditkarten-Daten, die im Rahmen des Online-Angebots der Post genutzt worden seien. Die Bundespolizei FBI nahm Ermittlungen auf, um Art und Umfang des Vorfalls zu klären.