Dänische Stadt stattet Obdachlose mit GPS-Trackern aus

Man wolle ihnen nicht das Leben erschweren, sondern verbessern. "Wir wissen viel zu wenig darüber, wie sie sich in der Stadt bewegen. Soweit wir wissen, wurde so etwas noch nie versucht", so Tom Rødding, einer der verantwortlichen Planer der Stadtregierung. Die Freiwilligen haben für ihre Teilnahme drei Gutscheine für eine warme Mahlzeit erhalten, bei einem Erfolg wolle man die Aktion alle sechs Monate durchführen.

Laut Rødding sind die Obdachlosen erfreut über die Aktion: "Es sind nicht alle paranoid. Sie wollen uns bei unserem Anliegen unterstützen, mehr Ruhe und Frieden in der Stadt zu haben. Es ist herrlich." Den Zeitungsberichten zufolge äußerte bislang niemand Datenschutzbedenken. Zumindest hat die Aktion einen positiven Hintergrund, im Gegensatz zu vielen umstrittenen Maßnahmen in der Stadtplanung, die verhindern sollen, dass Obdachlose an bestimmten Plätzen übernachten.