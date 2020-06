Dänische Verkehrsbehörde zeigt Fahrdienst Uber an

Zum Start seines Angebots in Dänemark hat der umstrittene Fahrdienst-Vermittler Uber am Mittwoch gleich eine Anzeige der dänischen Verkehrsbehörde kassiert. Uber verstoße gegen das Personenbeförderungsgesetz, bestätigte ein Behördensprecher der Deutschen Presse-Agentur in Kopenhagen.

"Wir haben uns die Beschreibung der Uber-Dienste angesehen und eingeschätzt, dass sie nicht dem Gesetz entsprechen", sagte der Sprecher der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. "Deshalb haben wir die Polizei gebeten, sich die Sache anzusehen."