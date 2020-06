Daimler: Durchbruch bei selbstfahrenden Autos bis 2020

Die bestehenden Techniken würden so hochgerüstet, dass zunächst auf Autobahnen, später auch auf Bundesstraßen der Fahrer nicht mehr eingreifen müsse. Innenstädte würden dagegen noch lange kaum beherrschbares Terrain für die "Geisterautos" bleiben. Herrtwich rechnet damit, dass Autos erst ab 2030 in jeder Umgebung alleine fahren können.

"2000 bis 4000 Euro zusätzlich wird die entsprechende Technik kosten, je nachdem wie autonom man unterwegs sein will." Die größte Herausforderung sei derzeit das Erkennen und die richtige Reaktion auf Ampeln. "An großen Kreuzungen stehen oft mehrere davon, dazu grüne Pfeile für Abbieger. Zusätzlich gibt es andere, farbige Lichtquellen wie Rückleuchten. All das auseinanderzuhalten und richtig einzuordnen, ist für die Systeme schwer."