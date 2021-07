Das sind die Tops des IT-Jahres 2017

Nintendo Switch

Nach dem Flop der Wii U versuchte Nintendo 2017 mit einer neuen Spielekonsole für zuhause und unterwegs sein Glück: Switch. Die Nintendo Switch ( futurezone-Test ), die sowohl an den Fernseher angeschlossen als auch als mobile Konsole verwendet werden kann, sorgte in Japan zum Verkaufsstart für lange Schlangen vor den Elektroläden. Aufgrund von Produktionsengpässen mussten im Juli und August zehntausende Fans ein Los ziehen , um eine Eins-zu-Zehn-Chance zu bekommen, die Konsole kaufen zu können.

Das Ende der Roaminggebühren

Das Roaming-Aus gilt EU-weit und in Liechtenstein, Norwegen und Island. Für alle anderen Länder, z.B. Schweiz, fallen hohe Auslandstarife an. Ausgenommen sind auch Kreuzfahrtschiffe und Flugzeuge, wo zum Teil hohe Aufschläge verrechnet werden. Insgesamt ist es aber für alle, die hin und wieder auf Urlaub ins EU-Ausland zu fahren, eine enorme Erleichterung. Vor allem das Datenroaming wurde von vielen Menschen bis dahin meist lieber komplett abgedreht , da hohe Gebühren fällig waren.

Seit zehn Jahren arbeitet die EU an ihrem Prestigeprojekt Roaming-Aus, seit 15. Juni 2017 ist es nun endlich Realität. Zusatzgebühren fürs Telefonieren, SMS verschicken oder Surfen mit dem Handy (Datenroaming) fallen bei einem zeitweiligen Aufenthalt in einem anderen EU-Land komplett weg. Inkludierte Freiminuten und SMS gelten auch im EU-Ausland, beim verfügbaren Datenguthaben gibt es jedoch verordnete Limits. Diese Limits werden von den Netzbetreibern, je nach Tarif, berechnet.

Elon Musk - Big Fucking Rocket

Elon Musk hat dieses Jahr etwas Unglaubliches versprochen: Per Rakete sollen die Menschen künftig Fernreisen von Stadt zu Stadt in unter 30 Minuten erledigen. Er zeigte dazu eine Demonstration auf der Bühne, wonach die meisten Fernreisen „irgendwohin auf der Erde“ in nur 30 Minuten erfolgen könnten und zwar zum Preis eines Economy-Flugtickets.

Musk erzählte von SpaceX bevorstehender Mega-Rakete mit dem Codenamen "Big Fucking Rocket" oder kurz BFR), mit der er ein riesiges Raumschiff in die Umlaufbahn um die Erde heben wolle. Das Schiff würde sich dann auf schwimmenden Landeplätzen in der Nähe von großen Städten niederlassen. Sowohl die neue Rakete als auch das Raumschiff sind derzeit noch Theorie, aber Musk beeindruckt immer wieder mit spektakulären Ideen, die teilweise noch jenseits jeglicher Vorstellungskraft liegen, aber echte Innovationen sein könnten.