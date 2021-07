Das war die Plugged-Gala 2011

Am Donnerstag wurde der "Goldene Stecker" für die besten Hightech-Geräte und Innovationen 2011 verliehen. Wir zeigen die besten Fotos der Gala im Wiener Museumsquartier.

In Anwesenheit von mehr als 600 Gästen haben Donnerstagabend die Preisträger die begehrten „Goldenen Stecker“ entgegengenommen, die die futurezone und der KURIER in Partnerschaft mit dem Fachmagazin „E&W“ vergibt. Ausgezeichnet wurden mit der 40 Zentimeter großen und sechs Kilo schweren Glas-Trophäe jene Unternehmen und Personen, die 2011 in Österreich besondere Hightech-Innovationen auf den Markt gebracht haben.

Neben einer zwölfköpfigen Fachjury hatten vor allem die Leser das Wort: Sie konnten in einem Online-Voting auf www. futurezone.at mitbestimmen, an wen die Preise vergeben werden.

„Als Zeitung mit der kompetentesten Technologie-Berichterstattung des Landes sind wir überzeugt, dass man nicht nur Unternehmen, sondern auch Produkte auszeichnen muss“, sagte KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger.