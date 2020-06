Dashcams filmen Flugzeugabsturz in Taiwan

Am Mittwochmorgen ist eine Passagiermaschine der TransAsia Airways in der taiwanischen Hauptstadt Taipei abgestürzt. Insgesamt befanden sich 58 Personen an Bord der Maschine, 53 davon sind Passagiere. Die Ursache ist unklar, doch zahlreiche mit Dashcams aufgenommene Videos von Augenzeugen zeigen, wie die Maschine in den Keelung-Fluss stürzt. Derzeit laufen noch Rettungsmaßnahmen, die BBC berichtet von bis zu zwölf Toten.