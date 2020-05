Datenklau: Bürger legen BSI-Selbstcheck-Seite lahm

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI) hat eine Website eingerichtet, bei der User nachsehen können, ob sie vom Datenklau der 16 Millionen Benutzernamen und Passwörter betroffen sind. Die Website zum Selbst-Check, ob das eigene E-Mail-Konto betroffen ist, ist aber wegen des Ansturms der Internet-Nutzer über weite Zeiträume schlecht zu erreichen, so auch am Mittwochmorgen.

Das Bundesamt gab gegenüber der APA an, dass natürlich nicht auszuschließen sei, dass auch österreichische User betroffen sein könnten, obwohl keine Mailadressen mit der Endung .at dabei seien.