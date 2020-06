Datenleck bei US-Bank Citigroup

Computer-Kriminelle haben sich Zugang zu den Daten Hunderttausender Kunden der US-Bank Citigroup verschafft. Die Angreifer hätten Namen, Kontonummern und Kontaktdaten einschließlich E-Mail-Adressen ausgespäht, räumte ein Sprecher in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters ein. Zuvor hatte die „ Financial Times“ über den Angriff auf den Dienst Citi Account Online berichtet, wo diese Daten gespeichert werden. Betroffen sind Citi zufolge rund ein Prozent der Bankkarten-Kunden, die nun über den Vorfall informiert werden. Andere Daten wie der Sicherheitscode oder das Ablaufdatum der Karten wurden demnach nicht geknackt.

Mit einem verschärften Sicherheitssystem sollten solche Datenlecks künftig verhindert werden, betonte Citigroup. Unlängst war es verstärkt zu Hackerangriffen auf Großunternehmen gekommen. Zu den Opfern gehörten auch der US-Rüstungsriese Lockheed Martinund der japanische Unterhaltungskonzern Sony.