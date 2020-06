Datenschützer wollen WhatsApp-Facebook-Deal stoppen

Die geplante Übernahme von WhatsApp durch Facebook soll auf Eis gelegt werden, fordern Datenschützer in den USA. In einer Beschwerde an die Regulierungsbehörde FTC (Federal Trade Comission) fordern die Non-Profit-Organisationen EPIC ( Electronic Privacy Information Center) und das "Center for Digital Democracy" die Übernahme behördlich aufzuschieben, bis die datenschutzrelevanten Aspekte geklärt sind. Facebook habe in der Vergangenheit wiederholt die Privatsphäre von Usern verletzt und die Regeln verändert, wie Daten gesammelt und geteilt werden.