Datenstörung legte Car2Go-Flotte in Wien lahm

Nutzer beklagten am Freitagvormittag über soziale Medien einen Ausfall des Car2Go-Systems. Nach Angaben eines Car2Go-Sprechers dauerte die Störung knapp drei Stunden und war kurz nach 12.00 Uhr wieder behoben.

Ursache der Störung seien Wartungsarbeiten beim Internet-Provider des Unternehmens gewesen, sagte der Car2Go-Sprecher der futurezone. Nutzer von Car2Go-Autos, die ihre Miete wegen der Störung nicht beenden konnten, erhalten eine Gutschrift, hieß es weiter. Die Car2Go-Flotte in der Bundeshauptstadt besteht aus insgesamt 700 Autos.

Car2Go ist ein Unternehmen des Daimler-Konzerns, das inzwischen in zahlreichen Städten in Europa, aber auch in Nordamerika präsent ist. Eingesetzt werden Kleinwagen der Marke Smart. Die Fahrzeuge sind frei im Stadtgebiet verteilt, fixe Anmietstationen gibt es nicht.