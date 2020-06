Datenverkehr über Cloud legt bis 2018 um ein Drittel zu

Mehr als drei Viertel des gesamten Datenverkehrs werden bis 2018 über die Cloud - sprich über vernetzte Rechenzentren - verarbeitet, wie eine Studie des IT-Anbieters Cisco ergab. Gegenüber 2013 werde der Datenverkehr über die Cloud um rund ein Drittel zulegen. Ein Wachstumstreiber dürfte insbesondere die stark wachsende Zahl an Internetnutzer sein, wie Cisco am Montag mitteilte.

Bis in fünf Jahren surfe die Hälfte der Weltbevölkerung im Netz. Heute verursacht Westeuropa gemeinsam mit Nordamerika 82 Prozent des weltweiten Datenverkehrs über die Cloud. Mehr als die Hälfte davon speichere bis dann wiederum persönliche Dateien wie Fotos, Dokumente oder Musik nicht mehr ausschließlich auf dem eigenen Computer, sondern in der Cloud. Heute sind es 38 Prozent. In Westeuropa dürfte der Anteil der Internetnutzer, die persönliche Dateien in der Cloud speichern, bis 2018 gar 80 Prozent betragen.

Ebenfalls für große Datenmengen in der Cloud könnte das Internet der Dinge sorgen, bei dem Gegenstände wie Haushaltsgeräte oder Maschinen direkt miteinander kommunizieren. Zudem verfügen laut der Studie immer mehr Länder über die nötige Infrastruktur für die Nutzung von Cloud-Diensten. Besonders Cloud-Angebote im Nahen Osten und Afrika legen zukünftig gemäß dem Global Cloud Index von Cisco mit 54 Prozent am stärksten zu, gefolgt von Zentral- und Osteuropa mit 39 Prozent. Westeuropa wird gemäß der Studie noch um 26 Prozent zulegen.