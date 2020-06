"Dating"-Seite aus 250.000 Facebook-Profilen

Die frei verfügbaren Informationen sammelten sie mit Hilfe einer speziellen Software zusammen, wie Wired am Freitag berichtete. Die Fotos der Facebook-Mitglieder wurden auf Lovely-faces.com anschließend per Bilderkennungs-Software in Kategorien wie "sanft", "lustig" oder "durchtrieben" eingeteilt.

Kunstprojekt

Cirio und Ludovico sagen, lovely-faces.com sei ein Kunstprojekt, mit dem man die Nutzer dazu bringen wolle, verantwortungsvoller mit ihren Daten umzugehen. "Jeder kann persönliche Informationen stehlen und in einem völlig anderen Kontext verwenden", heißt es auf ihrer Website "Das zeigt, wie anfällig und manipulierbar die Internet-Umgebung tatsächlich ist."

Facebook droht mit rechtlichen Schritten

Facebook drohte mit rechtlichen Schritten. "Informationen von Mitgliedern zu kopieren verstößt gegen unsere Geschäftsbedingungen", sagte Facebook-Sprecher Barry Schnitt dem Technik-Magazin. "Wir werden die Seite untersuchen und angemessene Schritte unternehmen." Am Freitagnachmittag war lovely-faces.com zeitweise nicht erreichbar.

(dpa)