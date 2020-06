David Hockney stellt Bilder am iPad aus

Begeistert ist der ständig rauchende Brite vor allem über den simplen Arbeitsprozess. Das sei besonders schön, wenn er im heimischen Bridlington morgens aufwache und einfach erstmal was zeichnen müsse: „Ich brauch keinen Pinsel mehr, und kein Glas Wasser. Alles zum Zeichnen ist schon da.“ Den Gag, dass er auch noch eine Hand für die Zigarette freihabe, lässt Hockney nicht ungenutzt liegen.

"Auf Papier würden sie das Wichtigste verlieren"

Gut 400 Bilder sind auf diese Weise entstanden und alle per Mail gestreut. Anschauen soll man sie nach Überzeugung des Künstlers nicht als Print, sondern auf denselben Geräten, auf denen sie produziert wurden: „Auf Papier würden sie das Wichtigste verlieren, nämlich ihre besonders Leuchtkraft.“ Während der bis zum 28. August laufenden Ausstellung „Me Draw on iPad“ will Hockney weiter neue Bilder produzieren und als Mail an die an der Louisiana-Wand hängenden Geräte schicken.