David Lynch verkündet Twin Peaks-Fortsetzung via Twitter

Jetzt also doch: David Lynch, vor einem viertel Jahrhundert Regisseur der Kultserie „Twin Peaks“, wird auch bei der lange erwarteten Fortsetzung Regie führen. „Liebe Twitter-Freunde, die Gerüchte sind nicht so, wie sie scheinen - es passiert noch einmal. “Twin Peaks„ kommt wieder“, twitterte der 69-Jährige am Samstag. Dass er auch Regie führen wird, bestätigte wenig später der Sender Showtime.

„Diese verdammt gute Tasse Kaffee von Mark (Frost) und David ( Lynch) schmeckt besser denn je“, erklärte Showtime-Präsident David Nevins gegenüber „Entertainment Weekly“. Die Vorproduktion fange jetzt an. „David wird Regie führen und es wird mehr als die geplanten neun Stunden.“