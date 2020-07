Deezer: "Wir schnappen iTunes die Nutzer weg"

Deezer ist seit einigen Monaten in Österreich vertreten. Wie läuft das Geschäft?

Unsere Reichweite liegt derzeit bei etwa 50.000. Von der Kooperation mit T-Mobile erwarten wir uns ein starkes Wachstum.

In Großbritannien hat Deezer bereits eine Partnerschaft mit Orange, jetzt kooperiert man in Österreich mit T-Mobile. Ist das die Strategie, in jedem Land einen Mobilfunker als Partner zu gewinnen?

Unsere Strategie ist zweifältig: Auf der einen Seite machen wir mit Facebook einen globalen Rollout. Wir sind einer der zehn wichtigsten Timeline-Apps von Facebook, wenn man die Aktivität der Nutzer als Maßstab nimmt. Wir sind mit Facebook in 200 Ländern vertreten, und in 90 davon sind wir der einzige Musik-Streaming-Anbieter, etwa in der Türkei oder in Indonesien. Und auf der anderen Seite suchen wir Mobilfunker als lokale Partner - in 20 Ländern haben wir bereits Kooperationen unterzeichnet. Mit Facebook erschließen wir neue Märkte, mit den Mobilfunkern erobern wir sie.

Die Deezer-Nutzung setzt also immer die Mitgliedschaft bei einer anderen Firma voraus, entweder bei Facebook oder bei einem Handy-Betreiber. Warum das?

Das ist natürlich eine zweischneidige Entscheidung. Wir glauben, dass Deezer besser ist, wenn man es mit Facebook verknüpft. Natürlich erreichen wir so jene Leute nicht, die kein Facebook-Konto haben. In der Praxis sind die Nutzer, die Deezer verwenden wollen, aber ohnehin schon Mitglied. In Frankreich ist Facebook aber nicht notwendig, wir entscheiden das Land für Land.



Hier in Österreich finden es jedenfalls viele Leute diskriminierend, für die Nutzung von Deezer oder Spotify einen Facebook-Account haben zu müssen. Was sagen Sie denen?

Werdet T-Mobile-Kunde. Nein im Ernst, das ist ein Kompromiss, den wir in der Anfangsphase machen müssen. Vielleicht wird Facebook eines Tages nicht mehr verpflichtend sein, aber das wird nicht 2012 passieren.



Sie könnten ja auch den Login per Twitter oder Google+-Account erlauben.

Wir haben zwar keinen Vertrag unterschrieben, aber wir sehen uns als Partner von Facebook. Wir glauben, dass wir das Spiel so spielen müssen. Google+ oder Twitter haben wir nicht auf dem Plan.