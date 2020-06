Der langweiligste Tag der Geschichte

Eigentlich wollte der Programmierer William Tunstall-Pedoe eine Technik entwickeln, das Internet effektiver zu durchsuchen. Im Rahmen eines Testbetriebes hat das System als "Randnotiz" den zeitgeschichtlich "langweiligsten" Tag in der Geschichte ermittelt.

Am 11. April 1954 ist keine relevante Persönlichkeit gestorben und es hat kein bemerkenswertes Ereignis stattgefunden. Auch an prominenten Geburten mangelte es an diesem Tag, erwähnenswert ist hier nur die Geburt des türkischen Akademikers Abdullah Atalar, Rektor der Bilkent Universität in Ankara. Tunstall-Pedoe hielt fest: "Am 11. April 1954 ist tatsächlich nichts Interessantes vorgefallen, es sei denn man ist Abdullah Atalar."

(futurezone)