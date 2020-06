Nachdem praktisch alle Kinder auf die Frage “Wer hatte den schon aller einen Virus am Computer gehabt” aufgezeigt hatten, richtete Obermeier nochmals die zentrale Botschaft des Aktionstages an die Schülerinnen und Schüler “Überlegt gut was ihr im Internet macht und geht vorsichtig mit euren privaten Daten und Informationen um. Denn alles was einmal im Internet steht, wird nicht mehr vergessen.” Daraufhin meldete sich eine Schülerin zu Wort und meinte: “Aber der Obama sieht eh was wir schreiben.”