Der richtige Mix macht ein gutes IT-Studium aus

Die FH Technikum Wien ist einer der Bildungseinrichtungen, die die Austrian Cyber Security Challenge (ACSC) von Anfang an begleitet hat. Auch dieses Jahr findet der Hackerwettbewerb wieder statt, bei dem Schüler und Studenten ihre IT-Security-Talente unter Beweis stellen können. „Die Motivation für die Studenten ist sicherlich die Aktualität und das Interesse der Thematik und die Herausforderung, die in den Aufgaben steckt“, sagt Alexander Mense, der den Studiengang IT-Security an der FH Technikum Wien leitet.

Über die Jahre hinweg haben es Studenten der FH Technikum Wien immer wieder ins Finale der ACSC geschafft. Damit das auch heuer wieder klappt, werden die Studenten bestmöglich vorbereitet: Das Thema Informationssicherheit ist eine essenzielle Grundlage für alle informatiknahen Fächer. „Die Aufgaben müssen die Studierenden jedoch alleine lösen – es ist ja kein Wettkampf der Lektoren/Lektorinnen oder der Hochschulen. Wir suchen Security Talente und wollen Interesse für das Thema motivieren. Klar beantworten alle Lehrenden immer fachliche Fragen, aber die Aufgaben müssen die Studenten selbst lösen.“