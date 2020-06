Der Überwacher der Überwacher

// FUTUREZONE: Die Verleihung der BBA fand früher im Flex statt, neuerdings im Rabenhof. Warum sind Sie mit der Veranstaltung übersiedelt?//

GEORG MARKUS KAINZ: Das war eine Zielgruppen-Frage. Im Flex war man auf Jugendliche beschränkt, es war spaßig und lustig. Unser Ziel war und ist, breitere Kreise anzusprechen und das Rabenhof-Theater ist das angesagteste neu aufgebaute Theater in Wien. Wir wollten nicht jünger, sondern reifer werden.

// FUTUREZONE: Wenn Sie die vergangenen zwölf Jahren Revue passieren lassen, wer würde den BBA des Jahrzehnts erhalten?//

GEORG MARKUS KAINZ: National, ganz klar, der amtierende Innenminister, die sind Wiederholungstäter. Man bedenke etwa die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung. In Deutschland ist sie seit zehn Monaten in Kraft; die Verbrechensrate ist nicht zurückgegangen und die Aufklärungsrate nicht nach oben.

// FUTUREZONE: Und Ihr internationaler BBA-Favorit?//

GEORG MARKUS KAINZ: Wahrscheinlich Google, weil der Konzern eine große Gefahr geworden ist.

// FUTUREZONE: Von wem geht größere Gefahr aus - Staat oder Privatwirtschaft? Bei Orwell war es ja der Staat?//

GEORG MARKUS KAINZ: Private und Firmen wie etwa Google, haben mehr Daten als der Staat. Und der kann auf die Daten zugreifen, wenn er will. Beispiel Patriot-Act in den USA. Die Privaten sammeln praktisch Daten auf Vorrat und der Staat kann auf diese zugreifen oder sie zusammenführen.

// FUTUREZONE: Was sind die Themen 2010? Auch Pressefreiheit? Immerhin schreiben Sie auf der Webseite: "Big Brother ist Bevormundung an sich. Zum Beispiel durch Personen aus Politik und Industrie, die etwa Journalisten sagen wollen, was diese zu bringen oder gut zu finden haben und was nicht."//

GEORG MARKUS KAINZ: Natürlich ist die Pressefreiheit ein wichtiges Thema, denn Zensur-Bestrebungen und Medienkontrolle müssen im Ansatz erstickt werden. Ich war vor 5 Monaten in Oxford, und Großbritannien ist ja ein Musterland der Überwachung. Da erzählte man mir von BBC-Journalisten, die von einer Demo berichten wollen. Die wurden auf dem Weg dorthin via Kameraüberwachung aufgespürt, auf der Autobahn aufgehalten und festgehalten, bis die Demo vorbei war. Daher ist jede Art von Pressekontrolle strikt abzulehnen.

// FUTUREZONE: Ein weit verbreiteter Satz in der Bevölkerung ist auch: Ich bin brav, ich habe nichts zu verbergen.//

GEORG MARKUS KAINZ: Das Problem dieses Satzes: Wenn man nichts zu verbergen hat, gibt es bald jemanden, der einem sagt, was erlaubt ist und was nicht. Ich will kein Normverhalten. Wenn ich mit meinen Nordic Walking-Stecken und Rucksack durch die Stadt marschiere und bei der TU vorbeikomme, schauen die Leute auch blöd. Aber mir und meinem Rücken tut es gut. Ich will nicht, dass mir der Nachbar vorschreibt, was ich zu tun und zu denken habe. In Österreich haben ohnehin 50 Prozent der Bürger Angst, in der Öffentlichkeit ihre Meinung zu sagen.

// FUTUREZONE: Auf der Webseite der BigBrother-Awards habe ich den Satz gefunden: "Die Sicherung der Privatsphäre wird im Zeitalter der globalen Kommunikation zur wesentlichen demokratischen Herausforderung" - kümmert Privatsphäre und Datenschutz irgendjemanden?//

GEORG MARKUS KAINZ: Die Menschen haben sich an Datenschutzverletzungen sehr gewöhnt, stimmt. Aber dennoch halten 80 Prozent der Bürger Datenschutz für wichtig. Gleichzeitig denkt aber keiner daran, dass er selber darauf Einfluss nehmen kann. Das ist ein Missverhältnis, denn es liegt in der eigenen Verantwortung.

// FUTUREZONE: Jeder rüstet für den Cyberwar. Bedeutet das nicht, dass die Überwachung in Zukunft noch raffinierter wird und man sie nicht mehr nachweisen kann?//

GEORG MARKUS KAINZ: Mit Ende des Kalten Krieges wurde das Geld neu verteilt, wurden neue Ziele gesucht. Es wird im Hintergrund schon längst ein Cyberwar geführt, bei dem sich eine Nation durch Spionage einen Wirtschaftsvorteil zu verschaffen versucht. Warum sind in Internet-Routern von US-Herstellern Schnittstellen, also Backdoor-Möglichkeiten eingebaut, damit Behörden und Geheimdienste bei Bedarf schnüffeln können? In allen großen Anlagen gibt es solche Backdoor-Systeme.

// FUTUREZONE: Wie schaut die Welt in zehn Jahren aus? Wie wird die Welt in zehn Jahren überwacht?//

GEORG MARKUS KAINZ: Schwer zu sagen, aber der BigBrotherAward wird noch wichtiger sein als heute. Das Datenschutzbewusstsein wird steigen, wird sogar massiv steigen - weil immer öfter etwas passieren und die Wahrscheinlichkeit selbst Opfer zu werden, steigen wird.