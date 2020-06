Deutsche Bahn verschickt Verspätungs-Mails

Die Deutsche Bahn will Reisende im Fernverkehr ab sofort per E-Mail über Störungen und Verspätungen informieren. Wie die „ Süddeutsche Zeitung“ (Montag-Ausgabe) berichtet, soll der neue kostenlose Service für Bahnkunden bereits in dieser Woche starten. Reisende, die sich auf der Internetseite der Bahn bei „ Meine Bahn“ registriert haben und mit dieser Anmeldung eine Fahrkarte für den Fernverkehr gekauft haben, sollen dem Bericht zufolge im Störungsfall oder bei einer Verspätung von mehr als zehn Minuten automatisch per E-Mail informiert werden.

Unterstützung durch Verbraucherschützer

„Wer dann bereits auf dem Weg zum Bahnhof ist, kann sich entspannen. Wer noch zu Hause ist, kann vielleicht noch eine Tasse Kaffee trinken“, sagte der Personenverkehrsvorstand der Bahn, Ulrich Homburg, der Zeitung.

Verbraucherschützer finden das Projekt gut. „Mir wäre zwar lieber, wenn es gar nicht erst zu Verspätungen käme“, sagte der Verkehrsexperte beim Bundesverband der Verbraucherzentralen, Holger Krawinkel, der Zeitung. „Aber das ist doch mal ein feiner Zug der Bahn.“