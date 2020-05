Deutsche Bank lässt Kunden per Video-Chat Konten eröffnen

Als erste größere Geschäftsbank in Deutschland führt die ING-Diba eine komplette Online-Konteneröffnung ein. Ab sofort könnten deutsche Kunden mit Hilfe einer Internet-Videoübertragung ein Konto einrichten, teilte die größte deutsche Direktbank am Montag in Frankfurt mit. Damit entfällt der bislang notwendige Gang zum Postamt, wo sich Neukunden mit ihrem Ausweis im sogenannten Postident-Verfahren anmelden mussten.

Künftig wird der Ausweis beim Berliner Dienstleister WebID Solutions während einer verschlüsselten Videokonferenz überprüft, wie ein Banksprecher mitteilte. Der Kunde muss dafür vor der Kamera den Ausweis mehrfach kippen und bewegen, so dass Sicherheitsmerkmale geprüft werden könnten. Zusätzlich würden die Ausweisnummer erfasst und Fotos vom Kunden gemacht. Voraussetzungen sind eine stabile Internetverbindung und eine Web-Kamera, die in vielen Endgeräten bereits installiert ist.

Die ING-Diba rechnet damit, dass ein großer Teil der rund 500.000 Neukunden pro Jahr das neue Verfahren wählen wird. Es wird zunächst nur für das Tagesgeldkonto angeboten, über das aber die meisten neuen Kunden zu der Direktbank kommen.