Deutsche BMW-Mitarbeiter haben Recht auf Offlinesein

BMW-Büromitarbeiter in Deutschland haben jetzt ein Recht auf Unerreichbarkeit nach Feierabend. Der Autohersteller habe mit dem Betriebsrat eine entsprechende Betriebsvereinbarung geschlossen, sagte ein Konzernsprecher am Sonntag in München. Die Vereinbarung erlaube flexible Arbeit, auch von zuhause. Andererseits könnten Mitarbeiter individuell Zeiten festlegen, in denen sie nicht erreichbar seien.

Auch andere Unternehmen versuchen schon, ihren Beschäftigten nach Feierabend auf die ein oder andere Weise Funkstille zu verordnen, beispielsweise Volkswagen, Daimler oder die Telekom.