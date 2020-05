Deutsche Provider stecken Milliarden in Breitband-Ausbau

Bundesregierung und Telekom-Unternehmen wollen Milliarden ausgeben, um ganz Deutschland mit schnellen Internet-Anschlüssen zu versorgen. Allein im kommenden Jahr sollen Telekom-Unternehmen und Kabelnetzbetreiber acht Milliarden Euro in den Ausbau der Breitband-Internetversorgung stecken. Darauf einigten sich Industrievertreter mit Bundesinfrastrukturminister Alexander Dobrindt ( CSU), der für den Netzausbau zuständig ist. Die Bundesregierung werde den Ausbau für die letzten Haushalte massiv fördern, kündigte Dobrindt am Dienstag in Berlin an.

So sollen besonders ländliche Gegenden ans Netz gebracht werden. Die oberste Aufgabe sei, bisher unterversorgte Gebiete anzuschließen, sagte Dobrindt. Ziel ist es, bis 2018 alle Haushalte in Deutschland mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 50 Megabit pro Sekunde zu versorgen. Aktuell ist diese Geschwindigkeit nach Regierungsangaben für 64 Prozent der Haushalte verfügbar.

Die letzten Haushalte zu erreichen, gilt als besonders teuer. Im ländlichen Raum gibt es Gegenden, in denen kaum Breitbandinternet verfügbar ist. Das zeigt auch der Breitbandatlas der Bundesregierung.