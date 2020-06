Deutscher Dachverband der Buchbranche attackiert Amazon

Im Kampf um den E-Book-Markt hat der Dachverband der deutschen Buchbranche Amazon Machtmissbrauch vorgeworfen. Der Online-Händler strebe durch " Erpressung der Verlage" weltweit eine marktbeherrschende Stellung an, kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Alexander Skipis, am Dienstag in Frankfurt.

Das Kartellrecht müsse auch im digitalen Markt durchgesetzt werden, so der Branchenvertreter: "Es ist ein klarer Auftrag an die Politik und längst überfällig."