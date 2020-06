Deutscher Programmierer verantwortlich für Heartbleed

Der fehlerhafte Software-Code, der die aktuelle Sicherheitslücke in vielen Web-Diensten auslöste, wurde von einem Programmierer aus Deutschland geschrieben. Es sei ein unbeabsichtigter Fehler beim Verbessern der Verschlüsselungssoftware OpenSSL gewesen, beteuerte der Mann. „Ich habe an OpenSSL mitgearbeitet und eine Reihe von Bugfixes und neuer Features eingereicht. In einem Patch für ein neues Feature habe ich offenbar eine Längenprüfung übersehen“, erklärte er in einer E-Mail an „Spiegel Online“. Der Fehler an sich sei „ziemlich trivial“. Ähnlich äußerte er sich im „Sydney Morning Herald“ am Donnerstag.