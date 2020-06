Deutscher Webvideo-Preis für ORF-Protestvideo

Zwei weitere Preise

Im Düsseldorfer Savoy Theater bekam der via Youtube verbreitete Film auch die Auszeichnung in der Kategorie IMHO (In My Humble Opinion) und den Publikumspreis dieser Kategorie. Das Video sei damit das mit Abstand erfolgreichste der mehr als 6.700 von der Jury bewerteten Wettbewerbsbeiträge gewesen, hieß es.

"Preis für Medienfreiheit"

Wendl erklärte bei der Verleihung, die Auszeichnung sei „ein Preis für Medienfreiheit, ein Preis für entschiedenstes Engagement für die Unabhängigkeit und die Stärke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, für dessen demokratiepolitische Bedeutung“. Er sei auch Verpflichtung, dieses Engagement unvermindert weiter zu zeigen.