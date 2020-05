Deutsches Kartellamt stellt Verfahren gegen Amazon ein

Händler hätten dem Amt nun ausdrücklich bestätigt, dass Amazon von seiner Preis-Praxis abgerückt sei, teilte die Behörde mit. Es sei davon "auszugehen, dass die Forderungen des Kartellamtes erfüllt sind".

Amazon ist in Deutschland jüngst auch an anderer Stelle unter Druck geraten. Die Gewerkschaft Verdi fordert von dem weltgrößten Internet-Versandhändler höhere Löhne und tarifliche Regelungen, wie sie im Einzel- und Versandhandel üblich sind. Die Gewerkschaft unterstreicht ihre Forderungen mit immer neuen Streiks in den Amazon-Verteilzentren. In der umsatzstarken Vorweihnachtszeit hatte sie ihren Druck am Montag mit neuen Ausständen erhöht. Der US-Konzern selbst nimmt indes die Logistikbranche als Maßstab, in der niedrigere Löhne gezahlt werden als im Handel.