Deutschland hofft auf satten Erlös aus Frequenzauktion

Was das Geld aus der Versteigerung angeht, so wird dieses allerdings nicht auf einen Schlag eintreffen, sondern in mehreren Tranchen. Die erste Rate soll kurz nach der Auktion fließen, die übrigen zwei Zahlungen jeweils am 1. Juli 2016 und 2017. Nicht zuletzt gibt es beim Bund Zweifel, dass die Länder bei der Verwendung der Mittel auch wirklich das Gesamtziel im Auge behalten, denn sie dürfen mit dem Geld auch den Digitalsektor insgesamt fördern. Eine Verteilung nach Bedarf und Anzahl weißer Flecken findet nicht statt.

Die Regierung erhofft sich aber nicht nur wegen der Geldeinnahmen einen Schub für den Netzausbau. So hat die Politik durchgesetzt, dass für die Unternehmen der Erwerb der Frequenzen mit der Auflage verbunden ist, den Internet-Ausbau in unterversorgten Gebieten voranzubringen und bis Ende des Jahrzehnts ganz Deutschland mit schnellem mobilen Internet zu versorgen. Zudem sind die 700er Frequenzen gut geeignet, um schnelles Internet über lange Strecken und mit wenigen Funkstationen in wenig erschlossene Regionen zu bringen.