Deutschland: SPD will mehr Förderung für E-Autos

Zu Beginn dieses Jahres gab es nach Zahlen des Verbands der Automobilindustrie ( VDA) in Deutschland erst 25 300 zugelassene Elektroautos. Problem sind vor allem die hohen Anschaffungskosten und die geringe Reichweite. Am Montag und Dienstag lädt die Bundesregierung zu einer großen E-Mobilitäts-Konferenz in Berlin.