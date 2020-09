Diabetikerin als "Gates-Hure" beschimpft

Dass Verschwörungstheorien nicht immer harmlose Internet-Phänomene bleiben, zeigt ein aktueller Vorfall. Eine Diabetes-Patientin hat darüber auf Facebook berichtet.

Die Frau benutzt einen kontinuierlich messenden Glucosesensor in Form eines weißen, runden Geräts, das sie sichtbar am Körper trägt. Per NFC kann man damit mit einem Handy oder einem Messgerät die Blutzuckerwerte auslesen und die Insulinzufuhr entsprechend berechnen.

Die Frau stand laut eigenen Angaben gerade an der Supermarktkasse und kontrollierte mit dem Smartphone den Wert, als sie mit dem Einkaufswagen angerempelt wurde und 3 junge Männer bemerkte. Jene deuteten auf sie und begannen, sie aufgrund des Gerätes zu beschimpfen. „Was bei mir hängenbleibt: Ganz wüstes Verschwörungsgeschwurbel. Mein Chip sei des Teufels. Und der Satz: ‚Du bist eine Gates-Hure‘“, schreibt sie.