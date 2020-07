Diablo 3 erstmals auf Inferno durchgespielt

Kripparrian übertrug den Endkampf gegen Diablo live per Twitch.tv, stellte aber auch nachträglich eine Aufzeichnung des 25 Minuten langen Kampfes auf YouTube. Um die Leistung nahezu einzigartig zu machen gelang ihm das noch bevor der neue Patch verteilt wurde, der das Spiel etwas einfacher machen soll. Mittlerweile bestätigte auch Blizzard die Leistung und gratulierte dem in Toronto lebenden Kripparrian per Twitter.