Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Das futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ fand vergangenes Wochenende bereits zum zehnten Mal statt. Als Hauptpreis lockte diesmal ein Android-Smartphone von Samsung und zwar das Galaxy SII - für all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz einen 100-Euro-Gutschein für den Hightech-Online-Shop electronic4you.at zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Appe Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Andreas V., Platz zwei, der 100-Euro-Gutschein, geht an Karl-Heinz K. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Peter E.

Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben

Die Auflösung zum Quiz der KW 19:

1.Über welche Themen sollen österreichische Schüler im Computerspiel “Ludwig” lernen?



Erneuerbare Energien

2.Wie heißt Samsungs Android-Oberfläche, die beim Galaxy Tab 10.1 P7500 verwendet wird?

TouchWiz

3.Welche Platzierung prognostizierte Google vergangenes Wochenende Nadine Beiler beim SongContest?

23

4.Mit welchem Material arbeitet der von TU-Studenten entwickelte, besonders kleine 3-D-Drucker?

Harz

5.In welchem Jahr wurde die Europäische Agentur für Netzwerk- und Informationssicherheit ( ENISA) von der EU gegründet?

2004

6.Auf welchen Wert will der Europarat die Belastung durch Handy-Strahlung herabsetzen?

0,2 Volt pro Meter

7.Wie heißt die europäische Cloud, mit der Europa auf die US-Angebote reagieren will?

Optimis

8.Die Open Data der Stadt Wien hat gezeigt, dass es wieviele öffentliche Toiletten in Wien gibt?

298

9. Welche Maßnahme wäre aus Sicht des Rechtsexperten Günther Leissler in punkto Datenschutz abseits einer neuen Gesetzgebung in Österreich dringend notwendig?

Mehr Bewusstseinsbildung

10. Wieviele A4-Blätter erspart sich A1 im Jahr durch den Verzicht auf eine papierene Handy-Rechnung?



46 Millionen