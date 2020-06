Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wartete als Hauptpreis der AKG-Kopfhörer Q701 aus der Quincy Jones Signature Line auf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz einen 100-Euro-Gutschein für den Hightech-Online-Shop electronic4you.at zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Christoph F., Platz zwei, der 100-Euro-Gutschein, geht an Christian K. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Sissy P.

Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben

Die Auflösung zum Quiz der KW 20:

1. Welcher Staat zeigt vor, wie man soziale Netzwerke ausschnüffelt?



USA



2. Was dürfen Nacktscanner, über dessen Einsatz sich diese Woche der Verkehrsausschuss des Europaparlaments geeinigt hat?



Terahertzstrahlung verwenden

3. Welches russische Internet-Unternehmen debütierte am Dienstag erfolgreich an der US-Börse?

Yandex

4. Womit wird der diese Woche angekündigte nordkoreanische Desktop-PC nicht ausgeliefert?

Monitor

5. Welche Organisation bekam heuer einen Prix Ars Electronica für ihr Kill-Switch-Forschungsprojekt Choke Point Project?

P2P Foundation

6. Microsoft kündigte diese Woche ein Update für Windows Phone 7 an. Nach welchem Obst ist das Update für das Smartphone-Betriebssystem benannt?

Mango

7. Welchen Preis bezahlte der Microblogging-Dienst Twitter für die Übernahme von TweetDeck?

40 Millionen Dollar

8. Der Social-Gaming-Anbieter Zynga will an die Börse. Welches der unten genannten Spiele wird nicht von dem Unternehmen produziert?

Monster World

9. Welche Geräte sorgen einer Schweizer Studie zufolge für besonders hohe Elektrosmog-Belastung?

Schnurlostelefone

10. Welches Tier hat Mark Zuckerberg mit seinen eigenen Händen getötet und danach verzehrt?

Schwein