Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wartete als Hauptpreis der Polar Laufcomputer RCX5 auf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz einen 100-Euro-Gutschein für den Hightech-Online-Shop electronic4you.at zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Brita S., Platz zwei, der 100-Euro-Gutschein, geht an Philipp P. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Markus W.

Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben

1. Wie hieß die Ausweich-Domain der Plattform kino.to, die im Rahmen der Polizeiaktionen diese Woche ebenfalls abgeschaltet wurde?

moviestream.to

2. Wie viel wird der Umbau der Microsoft-Firmenzentrale am Wienerberg laut Österreich-Chefin Petra Jenner kosten?

4 Millionen Euro

3. Cloud Computing ist in Mode, Rechenzentren werden aber auch zunehmend zu einem Umweltproblem. Wie viel Prozent des globalen Stromverbrauchs machen sie derzeit aus?

2 Prozent

4. Welcher TV-Standard soll in Österreich von der ORS im Laufe des Jahres 2012 in allen Ballungsräumen eingeführt werden?

DVB-T2

5. Wie viele Gamesets gibt es derzeit beim österreichischen Outdoor-GPS-Game Tourality?

10.000

6. Auf welcher Technologie basiert die digitale Zug-Kommunikation, die vom österreichischen Unternehmen Kapsch entwickelt wurde?

GSM-R

7. Woher besorgt sich das Wiener Startup Ulmon die Daten für seine Offline-Kartenapps „City Maps 2Go“?

OpenStreetMap

8. Wie viel wird Sonys neue mobile Konsole “ PlayStation Vita” in der 3G-Version kosten?

299 Euro

9. Der internationale Luftfahrtverband IATA will Fluggäste künftig in Risikoklassen einteilen, die unterschiedliche Sicherheitsprozeduren über sich ergehen lassen müssen. Wer soll dabei weniger gründlich kontrolliert werden?

Vielflieger, deren Daten mehrfach überprüft wurden

10. Welche Spieleschmiede hat Duke Nukem Forever fertiggestellt?

Gearbox Software