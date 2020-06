Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wartete als Hauptpreis eine Xbox 360 mit der Bewegungssteuerung Kinect und dem Spiel Kinect Adventures auf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz einen 100-Euro-Gutschein für den Hightech-Online-Shop electronic4you.at zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Fred L., Platz zwei, der 100-Euro-Gutschein, geht an Romedius R., und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Bernhard R.

Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben

Womit wollen Studenten der TU Wien im Flugzeug der Zukunft Körperwärme in Energie umwandeln?

mit thermoelektrischen Generatoren

Welches Videospiel verhalf Lucas Ordoñez zu einem Podiumsplatz in Le Mans?

Gran Turismo 5

Wofür steht der Code 5683, den jeder sechste iPhone-Nutzer zum Entriegeln des Handys nutzt?

Love

Wie viele neue Twitter-Accounts kommen pro Tag dazu?

460.000

In der Reihung der innovationsfähigsten Länder der EU ist Österreich vom sechsten auf welchen Platz zurück gefallen?

siebenten

Welche Web-Server hat LulzSec bislang noch nicht gehackt?

NSA

Nutzer welcher Web-Plattform sind laut aktueller Pew Studie anderen Meinungen gegenüber am aufgeschlossensten?

MySpace

Auf welches Gerät verzichtet Richard Stallmann, Gründer des GNU-Projekts und der Free Software Foundation (FSF), um nicht überwacht zu werden?

Mobiltelefon

Mit welchem Programm haben die Schüler der Volksschule Breitenlee am iPad musiziert?

GarageBand

Nach Erreichen welches Download-Volumens in ausländischen Netzen müssen Notebook-Nutzer mit T-Mobile Roaming-Paket langsamer surfen?

200MB