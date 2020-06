Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wartete als Hauptpreis ein Asus Eee Pad Transformer Android-Tablet auf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz einen 100-Euro-Gutschein für den Hightech-Online-Shop electronic4you.at zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Markus G., Platz zwei, der 100-Euro-Gutschein, geht an Dominik S., und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Lucas C.

Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben

Die korrekten Anworten:

Was wäre für TU-Professor Peter Purgathofer das perfekte User Interface?

Zauberstab

Welchen Betrag muss man zahlen, um eine Top-Level-Domain wie etwa .futurezone oder .tirol anzumelden?

130.000 Euro

Wie heißt die Firma, die den VSC-2 der TU-Wien, den weltweit 56. schnellsten Super-Rechner, hergestellt hat?

Megware Computer

Mit welchem kostenlosen Microsoft-Dienst können Ordner mehrerer PCs synchronisiert werden?

Live Mesh

An welche Videospiel-Charaktere erinnern die Killer Freaks im gleichnamigen Ubisoft-Spiel für Wii U?

Raving Rabbits

Welche wichtige Funktion des neuen Firefox 5 ist nun zentraler zu finden und deshalb leichter zu aktivieren?

Do-not-Track

Wieviele Homescreens hat das Nokia N9?

3

Wie lange dauert es, um im Vienna Microkelvin Laboratory eine Temperatur von 50 Mikrokelvin zu erreichen?

1 Woche

Welche der folgenden Hacker-Gruppen hat behauptet, die Identitäten von LulzSec-Mitgliedern ausgeforscht zu haben?

TeaMp0isN

Was hat Siemens eigens für den Skylink am Flughafen Wien Schwechat entworfen?

ein Türsteuerungssystem