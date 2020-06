Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wartete als Hauptpreis der Polar CS500 Radfahr-Trainingscomputer auf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz das Videospiel Virtua Tennis 4 zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Rainer S., Platz zwei, das Videospiel Virtua Tennis 4, geht an Christian A., und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an DeSiang S.

Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben

Die korrekten Antworten:

Wie viel hat der US-Autor John Locke seit Oktober 2010 mit dem Verkauf von E-Books auf Amazons Kindle-Plattform verdient?

376.000 Dollar

Wie heißt die Videochat-Funktion in Googles neuem sozialen Netzwerk Google+?

Hangouts

Paramount Pictures untersagte einem Fan die Reproduktion eines Würfels aus welchem Film?

Super 8

Ein Microsoft-Patent sieht den Einsatz welcher Technologie vor, um VoIP-Dienste abhören zu können?

Recording Agents

Was fordert die Allianz für Rundfunkqualität und Kulturvielfalt von der Regierung?

Die Einrichtung einer Clearingstelle, um von LTE verursachte Störfälle zu melden

Wie viele aktive Nutzer hat der US-Musikdienst Turntable.fm im ersten Monat seiner Existenz gesammelt, bevor er in Europa abgedreht wurde?

140.000

Wieviele Dollar an Mehrkosten sind WikiLeaks durch den Hausarrest von Julian Assange entstanden?

500.000

Wie lange muss ein Sensor im Pansen des Rindes bleiben, um festzustellen, ob das Tier an einer Übersäuerung leidet?

lebenslang

Welchen Namen trägt jene Organisation, die ein Bekennerschreiben zu den Webseiten-Angriffen zweier österreichischer Parteien veröffentlicht hat?

AnonAustria

Ein YouTube-Video zeigt den Papst beim Twittern mit welchem Gerät?

iPad 2