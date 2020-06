Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Hauptpreis

alsein weiteres Mal einauf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz ein 100-Euro-Gutschein des Elektrofachhändlers Conrad zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vomPremium Reseller im Digitalstore Vienna

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Michael B., Platz zwei, der Conrad-Gutschein, geht an Franz G. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Christoph L.



Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben.

Die korrekten Antworten:

Wie viele Login-Daten wurden bei dem Hacker-Angriff auf die Grünen entwendet?

13.000

Wie viele Mapper wirken in Österreich an der freien Karte OpenStreetMap mit?

rund 1.100

Mit welchem Dienst kann man das Browser-Plugin Hyperwords, das aus jedem Wort einen Hyperlink macht, ab August nutzen?

Wordpress

Wie heißt der revolutionäre Bezahldienst, mit dem Jumio gegen PayPal antreten will?

Netswipe

Unter welchem Projektnamen arbeitet Mozilla derzeit an einem eigenen Betriebssystem?

Boot Gecko

Wie viele PayPal-Nutzer sollen sich laut Schätzungen innerhalb eines Tages von dem Service abgemeldet haben, nachdem Anonymous zum Boykott aufgerufen hatte?

20.000

Wie lautet die Typenbezeichnung jenes WLAN-Routers von UPC, bei dem diese Woche eine massive Sicherheitslücke aufgedeckt wurde?

Thomson TWG850-4U

Wie viele SMS wurde im Jahr 2010 in Österreich verschickt?

6,4 Milliarden

Wie heißt die Master-App, die sämtliche Song-Apps des gleichnamigen Björk-Albums als In-App-Käufe beinhalten wird?

Biophilia

Was bietet die Schlafplatz-Plattform Airbnb jener Vermietern nun an, deren Wohnung von Gästen verwüstet wurde?

Finanzielle Entschädigung