Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wartete als Hauptpreis das Sony Ericsson Xperia Mini Pro auf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz ein 100-Euro-Gutschein des Elektrofachhändlers Conrad zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Alessa S., Platz zwei, der Conrad-Gutschein, geht an Karin A. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Niko B.



Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben.

Die korrekten Antworten:

Welches Tablet wurden von der EISA, der Vereinigung europäischer Fachmagazine für Audio und Video, vergangene Woche zum “Tablet des Jahres” gekürt?

Acer ICONICA TAB A 500

Wieviel will Google für die vergangene Woche angekündige Übernahme der Motorola Mobilfunksparte bezahlen?

12,5 Mrd. Dollar

Welcher Musiker wurde dank des Internet-Mems “Rickrolling” vor dem Vergessenwerden bewahrt?

Rick Astley

In welcher Stadt haben die Verkehrsbetriebe den Mobilfunkempfang in unterirdischen Stationen blockiert, um Proteste zu verhindern?

San Francisco

Wie heißt die E-Book-Software von Microsoft, die Ende August eingestellt werden soll?

Microsoft Reader



Welches österreichische Unternehmen ist Weltmarktführer in Sachen 3-D-animierte Porno-Software?

ThriXXX

Wie heißt die von US-Forschern entwickelte Software, mit der sich Zensur im Internet umgehen lässt und die chinesische Zensurmauer bereits erfolgreich durchbrochen hat?

Telex

IBM kündigte diese Woche einen “gehirnähnlichen” Computer-Chip an. Wie heißt das Forschungsprojekt, in dessen Rahmen der Prototyp entwickelt wurde?

SyNAPSE

Wie heißt das mobile Betriebssystem, dessen Hersteller HP 2010 übernahm, und für das der Technologiekonzern nun keine Geräte mehr produzieren will?

WebOS

Welches Seitenverhältnis hat das Display des Samsung Tablets Galaxy Tab 10.1?

16:10