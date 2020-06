Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wartete als Hauptpreis das HTC EVO 3D auf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz ein 100-Euro-Gutschein des Elektrofachhändlers Conrad zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Bernhard S., Platz zwei, der Conrad-Gutschein, geht an Norbert H. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Areen S.



Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben.

Die korrekten Antworten:

Wann holte Apple Steve Jobs zum Konzern zurück?

1997

Die 25-jährige Isabella Hasleder, die mit ihrem Nullenergiehaus durch Indien reist, leitet welches Unternehmen?

Inspired to be Green

Badeunfälle sollen künftig mit der Hilfe von Computersystemen verhindert werden. Wie viele Menschen ertrinken in Österreich jährlich?

84

In welchem Filmklassiker ist laut Samsung bereits ein iPad-ähnliches Tablet zu sehen?

2001: Odyssee im Weltraum

Mit welchem Mobilfunkanbieter setzt Spar eine eigene Diskont-Marke um?

Telering

Eine Gruppe von Wiener Studenten hat insgesamt wie viele Anzeigen gegen Facebook in Irland eingebracht?

16

Indonesien ist die...

zweitgrößte Facebook-Nation

Wie heißt der Pflanzenöl-Kocher, den die Firma Bosch und Siemens Hausgeräte in einem Sozialprojekt in Indonesien mit Bauernfamilien testet?

Protos

In welchem Konzern arbeitete der neue Apple-CEO Tim Cook unter anderem vor seiner Zeit bei Apple?

Compaq

Welchen Namen wird das nach “Anna” geplante Symbian-Upgrade tragen?

Belle