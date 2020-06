Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wurde ein Sony 46-Zoll Flat-TV unter all jenen verlost, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz ein Jahresabo von Spotify zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Sandra K., Platz zwei, ein Spotify-Jahresaccount im Wert von 119,88 Euro, geht an Franz S. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Therese W.

Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Auch am kommenden Wochenende gibt es beim futurezone-Quiz ein Flat-TV zu gewinnen. Um welches Gerät es sich dabei handelt, wird am Freitag bekannt gegeben.