Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis, eine Sony PS Vita und sechs Spiele, geht an Simon B., Platz zwei, ein Spotify-Halbjahressaccount im Wert von 59,94 Euro, geht an Paul S. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Dagmar T.

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es wie gewohnt mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben!

Die korrekten Antworten

Über die künftigen Versionsnamen des mobilen Google-Betriebssystems Android wird bereits spekuliert. Diese Woche wurde der Name der übernächsten Version kolportiert. Wie soll er lauten?

Key Lime Pie

Welches Spiel wurde beim diesjährigen Independent Games Festival zum Spiel des Jahres gekürt?

Fez

Wie investiert Google-Chairman Eric Schmidt sein Geld?

in die Tiefseeforschung

Der Android Market ist Geschichte. Google stellt seinen mobilen Store neu auf. Unter welcher Marke wird er nun geführt?

Google Play

Die Fahndung der Polizei nach dem AnonAustria-Mitglied The_Dude ist kein Ruhmesblatt. Wieviele vermeintliche Gemeinsamkeiten wollen die Ermittler zwischen dem Gesuchten und dem fälschlicherweise Verdächtigten, Michael R., gefunden haben?

11

Wie werden im Branchenjargon Spieler bezeichnet, die bei Social Games wie Mafia Wars oder Farmville mehr als 1000 Dollar ausgegeben?

Wale

IBMs Supercomputer Watson tritt einen neuen Job bei einer Bank an. Bei welcher?

Citigroup



Microsoft buhlt mit seinem kommenden Betriebssystem Windows 8 um Business-Kunden. Dazu wurde auch eine neue Funktion vorgestellt, die es ermöglicht, eine Kopie des eigenen Windows per USB-Stick mitzunehmen. Wie heißt sie?

Windows To Go

Die vierte Mobilfunkgeneration LTE wird am iPad in Österreich nicht funktionieren. Der Grund: Das Apple-Tablet ist Frequenzbänder ausgerichtet, die hierzulande für LTE nicht verfügbar sind. Auf welche?

700 und 2100 MHz

Der Softwarekonzern SAP gab sich auf der diesjährigen CeBIT volksnah und lud zum Bau einer Stadt. Womit konnten Messebesucher spielen und basteln?

mit Lego