Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, Xbox360 Star Wars Edition, geht an Paul S., Platz zwei, ein Spotify-Halbjahressaccount im Wert von 59,94 Euro, geht an Thomas S. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Eric B.

Die Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es wie gewohnt mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten

Wer ist nicht auf der Times Liste der 100 mächtigsten Personen?

Biz Stone

Wer oder was ist Adam Bomb?

Eine Drogen-Operation einer US-Behörde

Welche Windows 8 Version wird nicht erscheinen?

Windows NT

Wo hat das Start-Up DataMarket seinen Sitz?

Reykjavik

Wie heißt das Fernseh-Set von Ikea?

Uppleva

Was macht Patryk Kopaczynski von der Österreichischen Piraten-Partei hauptberuflich?

Er unterrichtet Deutsch als Fremdsprache

Wo will Brother seine Airscouter-Brille zu Beginn einsetzen?

in Industriebetrieben

Welches Projekt liegt der Bürgerkartenumgebung zugrunde?

MOCCA

Was macht die Socialisten in Österreich einzigartig?

Sie sind der einzige offizielle Facebook-Partner

Wie viele Abgeordnete des EU-Parlaments sprachen sich diese Woche für das Fluggastdatenabkommen aus?

409