Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das HTC One S, geht an Sylvia M., Platz zwei, ein Spotify-Halbjahressaccount im Wert von 59,94 Euro, geht an Florian Sch. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Heribert B.

Die Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es wie gewohnt mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten

Auch das Internet hat nun eine Hall of Fame. Welche der unten genannten Personen ist darin nicht vertreten?

Larry Ellison

Facebook gab Anfang der Woche den Kauf von Patenten von Microsoft bekannt. Wieviel gab das Unternehmen dafür aus?

550 Millionen Dollar

Die Telekom-Control-Kommission hat wegen der geplanten Übernahme von Orange durch Drei eine seit längerem angekündigte Frequenzvergabe verschoben. Welche Frequenzen sollen vergeben werden?

800, 900 und 1800 MHz

Wieviele vernetzte Geräte wird jeder Mensch laut einer Prognose des Systemausstatters Cisco im Jahr 2020 besitzen?

6,5

Laut dem Experten von Strategy Analytics hat Samsung in den ersten drei Monaten dieses Jahres bei den Handyverkäufen erstmals den bisherigen Marktführer Nokia überholt. Wieviele Handys (in Millionen) hat Samsung von Jänner bis März weltweit verkauft?

93,5

Auch bei der Produktion von Spam-Mails gibt es laut einer Statistik des Softwareherstellers Sophos einen neuen Spitzenreiter. Aus welchem Land kamen im ersten Quartal die meisten Spam-Mails?

Indien

Wie heißt die Software-Lösung mit der ein österreichisches Start-up im US-Profisport punkten will?

Insposo

Wieviel Prozent der österreichischen Haushalte sollen laut einer Verordnung des Wirtschaftsministeriums bis Ende 2019 mit intelligenten Stromzählern ausgestattet sein?

95

In welchem österreichischen Spital gibt es seit Ende 2011 ein Tumorboard, bei dem Mediziner per Videokonferenz Krebspatienten besprechen und Therapien festlegen?

Landeskrankenhaus Graz

Microsoft plant Medienberichten zufolge einen neuen Musikdienst. Unter welchem Projektnamen firmiert der Dienst, der auch auf der Xbox zum Einsatz kommen soll?

Woodstock