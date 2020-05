Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Woche für Woche können Leserinnen und Leser der futurezone ihr Hightech-Wissen testen. An diesem Wochenende läuft das Quiz „10 aus 5“ – zehn Fragen aus fünf Tagen futurezone - von Samstag 00:01 Uhr bis Sonntag 23.59 Uhr. Fragen, die sich leicht beantworten lassen, wenn Sie die Artikel der futurezone gelesen haben. Und wenn Ihnen eine Antwort nicht einfallen sollte – nutzen Sie einfach die Suchfunktion.

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das Samsung Galaxy S4 mini, geht an Anton M. (Mudl), Platz zwei, die Maus und die Webcam aus der Logitech- Global Graffiti Collection gehen an Verena A. (verena22) und Platz drei, das Physik-Lernspiel Ludwig geht an Michael M. (Jackson73).

Die Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt.Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es wie gewohnt mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben

Die korrekten Antworten:

Wie heißt die erste Fremd-App, die auf Echtzeitdaten der Wiener Linien zurückgreift?

Willi

Was sagte dasTeam Stronach im Rahmen der futurezone-Wahlserie zu der Frage, ob die Vorratsdatenspeicherung abgeschafft werden soll?

Ja

Philips hat auf der IFA eine neue Version seines Homecooker vorgestellt, welche der folgenden Funktionen ist neu hinzugekommen?

integrierte WLAN-Funktion

Laut der Googlestudie "Our Mobile Planet" haben österreichische Smartphone-User durchschnittlich wie viele Apps installiert?

28

Wo hat A1 kürzlich einen Photovoltaikpark in Betrieb genommen?

Aflenz

Kirobo ist der erste zweibeinige Roboter im All. Er hat am Donnerstag seine erste Grußbotschaft von der Raumstation ISS geschickt. Von welcher Nation wurde er entwickelt?

Japan

Im Armband der Smartwatch Galaxy Gear ist eine Kamera verbaut. Wie viel Megapixel hat diese?

1,9

Wie wird die neue Android-Version 4.4 heißen?

Kit Kat

Wie viel Zoll hat das neue Sony-Handy Xperia Z1, das diese Woche im Rahmen der IFA präsentiert wurde?

5 Zoll

Wie heißt das NSA-Programm, mit dem selbst die schärfsten Sicherheitsmaßnahmen umgangen werden können?

Bullrun