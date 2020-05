Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Woche für Woche können Leserinnen und Leser der futurezone ihr Hightech-Wissen testen. An diesem Wochenende läuft das Quiz „10 aus 5“ – zehn Fragen aus fünf Tagen futurezone - von Samstag 00:01 Uhr bis Sonntag 23.59 Uhr. Fragen, die sich leicht beantworten lassen, wenn Sie die Artikel der futurezone gelesen haben. Und wenn Ihnen eine Antwort nicht einfallen sollte – nutzen Sie einfach die Suchfunktion.

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das iPhone 5s geht an Stefan H. (urandomat), Platz zwei, die Maus und die Webcam aus der Logitech-Global Graffiti Collection gehen an Stefanie K. (McKane) und Platz drei, das Physik-Lernspiel Ludwig geht an Maximilian K. (11kaisem).

Die Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt.Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es wie gewohnt mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben

Die korrekten Antworten:

Twitter wird nun auch an die Börse gehen. Auf bis zu wie viel Milliarden wurde der Wert des Unternehmens zuletzt geschätzt?

bis zu 15 Milliarden Dollar

Apple hat diese Woche seine neuen iPhones vorgestellt. Wie viel Stunden Surfen sollen laut Apple mit dem neuen iPhone 5S möglich sein?

10

Welches der folgenen Start-ups hat diese Woche einen World Summit Award gewonnen?

Whatchado

Welche Konsequenz wird das Roaming-Aus laut T-Mobile-Chef Bierwirth nach sich ziehen?

höhere Inlands-Tarife

Welches Jubiläum feiert der Studiengang Software Engineering der FH OÖ dieser Tage?

20-jähriges Jubiläum

Die beiden IT-Sicherheitsexperten Ernst Piller und Johann Haag von der FH St. Pölten sprechen sich unter anderem wofür aus?

Ländergrenzen im Internet

Wann soll das neue Microsoft-Tablet Surface 2 vorgestellt werden?

am 23. September

Wer wird in diesem Jahr der Stargast des future.talk der Telekom Austria sein?

Richard Branson

Europas Grüne haben Edward Snowden für welchen Preis vorgeschlagen?

Sacharow-Preis

Wer wurde diese Woche als weiterer möglicher Nachfolger von Noch-Microsoft-Chef Steve Ballmer ins Spiel gebracht?

Ford-Chef Alan Mulally