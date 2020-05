Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Woche für Woche können Leserinnen und Leser der futurezone ihr Hightech-Wissen testen. An diesem Wochenende läuft das Quiz „10 aus 5“ – zehn Fragen aus fünf Tagen futurezone - von Samstag 00:01 Uhr bis Sonntag 23.59 Uhr. Fragen, die sich leicht beantworten lassen, wenn Sie die Artikel der futurezone gelesen haben. Und wenn Ihnen eine Antwort nicht einfallen sollte – nutzen Sie einfach die Suchfunktion.

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das iPhone 5C geht an Oliver W. (iOliver), Platz zwei, die Maus und die Webcam aus der Logitech-Global Graffiti Collection gehen an Hans-Peter G. (sloppyperfectionist) und Platz drei, das Physik-Lernspiel Ludwig geht an Georg S. (schorschy0070).

Die Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt.Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es wie gewohnt mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben

Die korrekten Antworten:

Welche Art von Zoom hat das Nokia Lumia 1020?

Verlustfreier Digital-Zoom

Google hat diese Woche eine neue Firma für welches Marktsegment gegründet?

Gesundheit

Was ist do:index?

Ranking digitaler Offenheit von Städten

Wodurch wird bei der Nice Wall die Position des Stiftes ermittelt?

Punktmuster

An welcher Stelle im Forbes-Ranking der reichsten Amerikaner steht Mark Zuckerberg?

20

Wie breit ist die Spannweite des weltweit größten gehenden Roboters?

12 Meter

Welche Norm wird am 19.10.2013 offiziell neu publiziert?

ISO 27001

Welcher Unterhaltungsdienst startete diese Woche in Österreich?

Maxdome

Wie heißt der Standard mit dem Google Third-Party-Cookies ersetzen will?

AdID

Was speicherte Nick Goldman nicht in synthetischer DNA?

3D-Modell eines Dinosauriers