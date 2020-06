Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das G Flex von LG geht an Rainer S. (KernoelRules), Platz zwei, der NovoLED-Duschkopf von grünspar.at geht an Martin K. (Gismo00) und der dritte Platz, die Goodies für den neuen Universal Pictures Film "Noah", den es seit 4. April im Kino zu sehen gibt, gehen an Walter R. (walrep).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Wie viele Pokale haben österreichische Bastler bei der diesjährigen Robot Challenge in Wien gewonnen?

Keinen

Wie heißt die Pazifik-Insel im österreichischen Spiel Cure Runners, auf der das mysteriöse Elixier Cure abgebaut wird?

Raynebow Island

Wie heißt das Gesichts-Steuerungs-Feature, mit dem Reddit seine Nutzer in den April schickte?

headdit

Wie viel hätte der Mobilfunkanbeiter A1 an der 17.000-Euro-Rechnung verdient, die einem Vorarlberger Studenten nach einem Handydiebstahl in Spanien zugestellt wurde und die später auf 500 Euro reduziert wurde?

3400 Euro

Wie viele Nachrichten verzeichnete WhatsApp am vergangenen Dienstag innerhalb von 24 Stunden und erzielte damit einen neuen Rekord?

64 Milliarden

Wie lautet der Titel des jüngsten Buchs des japanischen Physikers Michio Kaku?

Die Physik des Bewusstseins

Über wie viele Filialen verfügte der Computerhändler DiTech, der nun liquidiert wird, in Österreich?

22

Welcher russische Mathematiker entwickelte 1840 ein Objektiv, das von der Weiner Gruppierung Lomography nun für Digitalkameras nachgebaut wird?

Josef Maximilian Petzval

Wie oft wurde das Ende März vorgestellte Office für iPad bis Donnerstag heruntergeladen?

12 Millionen Mal

Wie dick ist das Gehäuse des Samsung Galaxy S5?

8,1 mm